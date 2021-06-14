الكاظمي: فتوى الجهاد الكفائي أوقفت وحشا إرهابيا أرعب العالم كله

2021/06/14 | 12:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ان ما صدر من المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، من فتوى وتوجيهات أوقفت وحشا إرهابيا كان قد أرعب العالم كله، أدت الى القضاء على هذا التنظيم خلال مدة … Readmore

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