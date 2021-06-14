هل نحن في - مرحلة تحرُّر وطني -؟! - يحيى علوان

2021/06/14 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يحيى_علوان هل نحنُ في "مرحلة تحرُّرٍ وطني " ؟! وهل هناك إمكانية فعلية للتغيير في عراق اليوم ؟! سؤالٌ أطرحه على نفسي قبل غيري من المهتمين بالشأن العام ..



فإذا كان الجواب إيجاباً ، ما هي مقومات التغيير ؟ ومن هي حوامل التغيير الفعلي ؟" ليس هناك أسئلةٌ حمقاء ، بل أجوبة حمقاء !"قولٌ / أفوريزم لأوسكار وايلد ، وكان يريد به - كما أحسَب - أنَّ التطامُنَ مع الواقع لا يُنتجُ أسئل ......





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