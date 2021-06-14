2021/06/14 | 12:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط مواد كيمياوية ودراجات مخالفة لضوابط الاستيراد ومعدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الأوسط.

وذكر اعلام الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقا لمعلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي، تم ضبط حاويتين تحتويان على مواد كيمياوية (ثاني أوكسيد التيتانيوم و دراجات هوائية مستعملة) معدة للتهريب داخل الحرم الكمركي في منفذ ميناء ام قصر الأوسط".

واضاف البيان، انه "تم تنظيم محضر اصولي بالمضبوطات من قبل لجنة مشتركة من الدوائر العاملة المعنية والمختصة لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط تهريب مواد كيمياوية ودراجات مستعملة بميناء ام قصر الأوسط) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط تهريب مواد كيمياوية ودراجات مستعملة بميناء ام قصر الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).