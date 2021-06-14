مهند العتابي: ستون ألف شركة وهمية تمارس اعمالها في العراق منذ 15 عاما

2021/06/14 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت كتلة النهج الوطني وجود ستين ألف شركة وهمية في العراق مسجلة منذ نحو خمسة عشر عاما.

وحذر النائب عن الكتلة مهند العتابي من خطورة وجود هذه الشركات من ناحية القدرة على المتاجرة والبيع بالدولار بالتزامن مع الارتفاع الكبير بأسعار الدولار في البلاد، مشيرا الى أن جميع اللجان التي شكلت لمتابعة موضوع الشركات الوهمية لم تقم بإعلان أية نتائج وأن اغلب الشركات الوهمية تمارس اعمالها داخل العراق منذ نحو خمسة عشر عاما.

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