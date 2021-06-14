2021/06/14 | 12:46 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع بالزرقاوي وأفتى بقتل القوات العراقية.. حكمان بالإعدام للمفتي الشرعي لتنظيم "القاعدة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/14 | 12:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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