وزارة النفط تسحب يد مديرين عامين من منصبيهما (وثيقة)

2021/06/14 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدرت وزارة النفط، أمراً وزارياً بسحب يد مديرين عامين من منصبيهما في الوزارة.

وحصلت (بغداد اليوم)، اليوم الإثنين، على وثيقة صادرة من وزارة النفط، تضمنت أمراً وزارياً بسحب يد مدير عام شركة الاستكشافات النفطية، نشوان محمد نوري، من الوظيفة، ومدير قسم العقود والمواد في الشركة/ علي حارث حكمت، من الوظيفة أيضاً.

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