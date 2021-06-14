قائممقام الشرقاط يكشف حقيقة تفجير أبراج للطاقة بالقضاء

2021/06/14 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف قائممقام قضاء الشرقاط، جرجيس الجبوري، اليوم الاثنين، عن حقيقة تفجير ابراج لخطوط الطاقة الكهربائية داخل او محيط القضاء.

وقال الجبوري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "لم تسجل أي عمليات استهداف لخطوط ابراج الكهرباء في داخل او محيط قضاء الشرقاط، وان ما تم استهدافه هو برج طاقة 400 في خط نينوى الغازية - بيجي الذاتية، والذي يبعد نحو 110 كم عن قضاء بيجي، وهو ضمن خط كركوك - شرق الموصل".

واضاف، ان "الاستهداف حصل في ساعة متأخرة من مساء يوم امس، والمتضرر برجاً واحداً فقط".

وتناولت وسائل إعلام عربية ومحلية، صباح اليوم الإثنين، خبراً مفاده أن تنظيم داعش الإرهابي استهدف أبراجاً لنقل الطاقة في محافظة صلاح الدين، ما استدعى وكالة (بغداد اليوم)، إلى التحرك لمعرفة حقيقة الخبر.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الكهرباء، تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ( كركوك - قيارة الغازية ) 400 ك.ف الى عمل تخريبي ارهابي نتيجة تفجير عبوة ناسفة على البرج المرقم (155) بالقرب من قرية داوود علوك التابعة لناحية الرياض في محافظة كركوك، مما ادى الى سقوطه وتوقف الخط عن العمل.

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