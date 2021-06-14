فجّر نفسه انتحاراً برمانة يدوية بحلبجة.. والشرطة تحقق

2021/06/14 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاصأقدم مواطن، اليوم الإثنين، على الإنتحار عبر تفجير نفسه برمانة يدوية في قضاء حلبجة.‏وقال مصدر أمني، لـ(بغداد اليوم)، إن "مواطناً أقدم على الانتحار عبر تفجير نفسه برمانة يدوية ‏في إحدى الحدائق العامة بقضاء حلبجة شمالي العراق".‏واضاف المصدر، أن "الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".‏

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