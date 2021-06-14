عاجل.. حريق كبير قرب البنك المركزي العراقي

2021/06/14 | 12:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإندلاع حريق كبير قرب البنك المركزي العراقي.وقال المصدر لـ”النور نيوز”، ان “حريقا كبيرا اندلع قرب مبنى البنك المركزي العراقي في العاصمة بغداد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاجل..



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