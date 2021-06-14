الكاظمي: سقوط الموصل بيد داعش جاء نتيجة الإهمال وتراكم السياسات الخاطئة

2021/06/14 | 12:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ان سقوط الموصل بيد داعش نتيجة الإهمال في رعاية المؤسسات الأمنية والجيش العراقي البطل، وتراكم من سياسات خاطئة أدت بالبلد الى هذه الكوارث.وقال الكاظمي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، اننا “نعمل على تصحيح هذه المسارات ووضع البلد على …

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