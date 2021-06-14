النزاهة تضبط مسؤولاً في تقاعد نينوى لتلاعبه بإضبارة عنصر داعشي

2021/06/14 | 12:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ضبطت هيئة النزاهة، مسؤولاً في دائرة تقاعد نينوى؛ لتلاعبه بإضبارة أحد عناصر عصابات داعش الإرهابيَّة، وإطلاق رواتبه، رغم اعتراف المجموعة الإرهابيَّة بانتمائه لها وصدور مذكرة قبضٍ قضائيَّةٍ بحقه.وأفادت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ملاكات مديريَّة تحقيق النزاهة في محافظة نينوى تمكنت من ضبط مسؤول شعبة …

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