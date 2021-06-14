ضبط مواد كيمياوية ودراجات مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء ام قصر الأوسط

2021/06/14 | 12:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط مواد كيمياوية ودراجات مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء ام قصر الاوسط.وذكر بيان للهيئة :" بمعلومات من جهاز المخابرات الوطني ، ضبطت مفارز منفذ ميناء ام قصر الأوسط حاويتين تحتويان على مواد كيمياوية (ثاني أوكسيد التيتانيوم ) و دراجات هوائية مستعملة معدة للتهريب ، داخل الحرم الكمركي، حيث تم تنظيم محضر اصولي بالمضبوطات من قبل لجنة مشتركة من الدوائر العاملة المعنية والمختصة لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة./انتهى9

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