الهلال الأحمر : توزيع مستلزمات صحية على العوائل المتأثرة بوباء كورونا

2021/06/14 | 12:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / باشرت جمعية الهلال الأحمر بتوزيع المستلزمات الصحية على العوائل الفقيرة والمتأثرة بوباء كورونا.وذكر بيان للجمعية أن" فرق الهلال الأحمر باشرت بتوزيع (32) سلة صحية على العوائل الفقيرة، والعوائل المصابة بوباء كورونا في قضاء صفوان".واضاف البيان " تم توزيع (95)حاوية نفايات في الأماكن العامة والمزدحمة بالتنسيق مع مديرية بلدية بعقوبة ، كما قامت فرق الهلال الأحمر العراقي ، بالتعاون مع الصليب الأحمر السويدي ، بتجهيز (٦) مدارس في بيجي بمحافظة صلاح الدين ، بمواد ومستلزمات نظافة واسعافات أولية وعدد صيانة"./انتهى8

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