وزير الدفاع العراقي يبحث مع السفير الروسي تطوير العلاقات بين البلدين

2021/06/14 | 12:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش وزير الدفاع العراقي جمعة عناد مع سفير روسيا ايلبروس كوتراشيف والوفد المرافق له سبل تطوير العلاقات بين البلدين....

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