القوات العراقية تعتقل إرهابيين في كركوك

2021/06/14 | 12:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك....

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