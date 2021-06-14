فؤاد حسين: ماضون بالانفتاح العالمي ليستعيد العراق مكانته

2021/06/14 | 12:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مضي العراق بالانفتاح على العالم وإبرام أحسن العلاقات....

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