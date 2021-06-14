2021/06/14 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الإثنين، ضبط مواد كيميائية "خطرة" في ميناء أم قصر الأوسط.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "معلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي تم على إثرها في منفذ ميناء ام قصر الأوسط، ضبط حاويتين تحتويان على مواد كيميائية (ثاني أوكسيد التيتانيوم و دراجات هوائية مستعملة) معدة للتهريب والتي تم ضبطها داخل الحرم الجمركي".

وأضاف البيان، أنه "تم تنظيم محضر اصولي بالمضبوطات من قبل لجنة مشتركة من الدوائر العاملة المعنية والمختصة لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المخابرات يضبط مواد كيميائية "خطرة" بميناء أم قصر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المخابرات يضبط مواد كيميائية "خطرة" بميناء أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).