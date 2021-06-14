2021/06/14 | 12:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، ان الكميات المسوقة لمخازن وسايلوات الشركة العامة لتجارة الحبوب تجاوزت 3 مليون طن.وقال مدير عام الشركة عبدالرحمن الجويبراوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان كميات الحنطة المحلية المسوقة لصوامع و مخازن الشركة بلغت (3,046,328) مليون طن من الحنطة بانواعها موزعه حنطة ناعمة درجة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة: كميات الحنطة المحلية المسوقة للمخازن والسايلوات تجاوزت 3 مليون طن first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: كميات الحنطة المحلية المسوقة للمخازن والسايلوات تجاوزت 3 مليون طن) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة: كميات الحنطة المحلية المسوقة للمخازن والسايلوات تجاوزت 3 مليون طن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).