المراصد تحدد قوة وموقع هزة جديدة ضربت داخل الأراضي العراقية

2021/06/14 | 12:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الإثنين ، حدوث هزة أرضية في محافظة ديالى.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 حزيران 2021)، إن "الهزة سجلت في تمام الساعة 10:10:14صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3) درجة بالقرب من الحدود العراقية - الايرانية حيث تبعد ( 40) كم جنوب شرق مندلي من محافظة ديالى".

وأضافت، "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اي مستجدات اخرى".

ودعت "الهيئة المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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