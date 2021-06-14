النزاهة: ضبط ضابط تحقيق متلبسا بالرشوة في الديوانيَّة

2021/06/14 | 12:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن ضبط أحد ضباط التحقيق متلبساً بالرشوة في الديوانيَّة، مبينة أن المتهم تسلّم أموالاً مقابل تسهيل إجراءات دعوى في مركز شرطة الإسكان وقالت الهيئة في بيان، إن “ملاكات الـضبط القـضائي بمكـتب تحقيق الهيئة في الـديوانيَّة؛ ونتيجة حضورها الميدانيِّ وتَمَاسِّهَا المباشر مع المواطنين للحَدِّ من عمليَّات الابتزاز والمساومة وطلب […]

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