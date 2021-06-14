2021/06/14 | 12:57 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة عراقية ترفع دعوى قضائية للحصول على مستحقاتها من البترودولار

كشف النائب عن محافظة واسط، عباس جابر، الإثنين، عن رفع المحافظة دعوى قضائية ضد وزارة المالية من أجل الحصول على مستحقات من البترودولار.

وقال جابر، إن "محافظة واسط منذ خمس سنوات مضت لم تتسلم أي مبالغ مالية من مستحقاتها ضمن مشروع البترو دولار"، مبينا أن "قيمة تلك المبالغ أكثر من اثنين تريليون دينار".

وأضاف أن "الدعوى رفعت في المحكمة الاتحادية من أجل إلزام وزارة المالية بدفع تلك المبالغ"، لافتا إلى أن "واسط اليوم بحاجة الى تلك المبالغ بشكل كبير في تنفيذ عدد من مشاريعها المتوقفة والمعطلة".

وبين أن "المحافظات المنتجة للنفط لم تستفد من النفط الذي يستخرج من اراضيها وما تتحمله فقط التلوث البيئي وارتفاع نسب الأمراض السرطانية".

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