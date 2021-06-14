معهد التطوير القضائي ينظم ورشة عمل اعداد النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا

2021/06/14 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني نظم معهد التطوير القضائي، اليوم الاثنين، ورشة عمل استضاف من خلالها السادة قضاة المحكمة الاتحادية العليا وعدد من الاكاديميين المتخصصين في القانون الدستوري لمناقشة الافكار المطروحة بخصوص اعداد النظام الداخلي للمحكمة […]

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