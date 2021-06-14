تسرب محتمل في محطة نووية صينية.. وشركة فرنسية مساهمة تراقب

2021/06/14 | 13:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة فراماتوم، وهي شركة تابعة لمجموعة "او دي إف" الفرنسية، الاثنين، أنها تراقب "تطور مشكلة أداء" في محطة تايشان للطاقة النووية في جنوب الصين.

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