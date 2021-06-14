2021/06/14 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت البي بي سي عن مصادر اسمتها

موثوقة، أن الحكومة البريطانية تدرس

تأجيل الرفع النهائي لقيود فيروس

كورونا في إنجلترا لمدة تصل إلى أربعة

أسابيع .

وكان من المقرر رفع كافة القيود بما

فيها قيود التباعد ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس كورونا: بريطانيا قد تبقي على المرحلة الثالثة من قيود كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس كورونا: بريطانيا قد تبقي على المرحلة الثالثة من قيود كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).