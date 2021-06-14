انتخاب الإمارات لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن

2021/06/14 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم

المتحدة كل من الإمارات وألبانيا

والبرازيل والغابون وغانا لعضوية غير

دائمة لمجلس الأمن لعامي 2022 - 2023.

وشارك في التصويت 193 عضوا، وحصلت

البرازيل على 181 صوتا، والإم

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