2021/06/14 | 13:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة التصنيع الحربي العراقية، اليوم الاثنين، مشروعا يغني العراق عن الاستيراد.وقال مدير مصنع بدر للتصنيع الحربي التابع للهيئة، هدير فوزي، لـ”المركز الخبري الوطني”، أن “انتاج هيئة التصنيع الحربي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثورة بالتصنيع الحربي..



قرب إطلاق مشروع يغني العراق عن الاستيراد المركز الخبري الوطني.

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