سكان العالم يهربون من كورونا إلى “اليخوت الفارهة” في شواطئ دبي

2021/06/14 | 13:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تستقطب إمارة دبي ملايين السياح رغم أزمة فيروس كورونا، لكن اليخوت هي ما يجذب الكثير من زائريها وسكانها بعيدا عن تهديدات الوباء في مدينة تقدّم نفسها على أنها موطن للرفاهية والفخامة.والحياة في الإمارة الخليجية الثريّة وهي من أولى الوجهات التي أعادت فتح أبوابها للزوار منذ تموز/يوليو 2020، تسير بشكل طبيعي […]

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