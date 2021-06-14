2021/06/14 | 13:29 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة يسعى للتخلص من مدافعه الفرنسي أومتيتي

يسعى نادي برشلونة الإسباني، للتخلص من مدافع فريقه الكروي الفرنسي صاموئيل أومتيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل خروجه من حسابات مدرب الفريق الهولندي رونالد كومان.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فأن إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا، لا تريد استمراره وتسعى لبيعه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتوفير بعض النفقات، مضيفة أن الادارة أوضحت للمدافع الفرنسي أنه لن يستمر مع الفريق، وأنه يجب عليه إيجاد عرض للرحيل، خاصة وأن كومان والنادي لا يعتبرونه أساسيًا للفريق، حيث نادرًا ما يلعب سواء بسبب الإصابات أو سوء المستوى.

وأشارت الصحيفة الى أن أحد الأسباب الأخرى التي تدفع برشلونة لإجبار أومتيتي على الرحيل، هو أن المدافع يعد من بين أعلى 8 لاعبين حصولا على رواتب بالفريق، موضحة برغم ارتباط أومتيتي بعقد مع برشلونة حتى صيف 2023، إلا أن النادي لديه ثقة بأن المدافع سيرحل هذا الصيف.

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