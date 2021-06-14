مجلس الخدمة يرسل أسماء الخريجين الاوائل لتدقيق التقاطع الوظيفي

2021/06/14 | 13:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، عن ارسال أسماء الخريجين الاوائل لتدقيق التقاطع الوظيفي، فيما اشار الى ان تعيينات الاوائل ستراعي الرقعة الجغرافية للخريج.

وقال رئيس المجلس محمود التميمي في تصريح للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "١٢٥ دائرة أكملت المصادقة على ملاكاتها"، مبينا "اننا أرسلنا أسماء الخريجين الاوائل لتدقيق التقاطع الوظيفي لهم في ديوان الرقابة المالية والتقاعد وبقية الدوائر المعنية".

واضاف ان "المجلس غير معني بتحديد سنوات التخرج للمشمولين بقانون ٦٧"، لافتا الى ان "استيعاب المشمولين بقانون ٦٧ متوقف على توفر التخصيص المالي".

واكد ان "خريجي جامعتي الإمام الأعظم والكاظم مشمولين ضمن قانون ٦٧"، لافتا الى ان "المشمولين بالقنوات الخاصة يتنافسون فيما بينهم على درجات التعيين حسب النسبة المحددة لهم".

وتابع التميمي ان "تعيينات الاوائل سيراعي الرقعة الجغرافية للخريج".

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