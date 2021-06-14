مهمة بايدن الصعبة في أوروبا  

2021/06/14 | 13:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعى الرئيس بايدن خلال جولته الأوروبية إلى إقناع الحلفاء والخصوم أن الولايات المتحدة "قد عادت" من البرية السياسية التي قادها إليها الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي تفادى بايدن ذكره بالاسم على الرغم من أن مهمة بايدن في محادثاته مع الحلفاء في مؤتمري قمة الدول الصناعية السبعة في بريطانيا، وقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بلجيكا هي طمأنتهم أن ترامب يمثل ظاهرة استثنائية وعابرة، ولا تعكس تغييرات بنيوية عميقة، وأن انتخابه يمثل تصحيحا لحالة شاذة.

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