تدمير أنفاق داعش في عملية أسود الجزيرة/2

2021/06/14 | 13:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع يوم الاثنين، عن تدمير انفاق لعصابات داعش الارهابية وعبوات ناسفة ضمن عملية اسود الجزيرة/ 2

وذكرت الوزاة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان قيادة القوات البرية من خلال قيادات عمليات (الجزيرة - غرب نينوى - صلاح الدين) والقيادات والقطعات الملحقة بها وبأكثر من عشرة محاور وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش الأبطال، شرعت بواجب بحث وتفتيش عن عناصر داعش الإرهابي ضمن قاطع الجزيرة غرب العراق وكانت أهم النتائج ضمن قيادة عمليات الجزيرة هي العثور على نفقين لعصابات داعش الإرهابي ضمن منطقة السدة والمكسار في قاطع محور لواء المشاة الآلي الثلاثين تم حرقها وتدميرها بالكامل.

واضاف البيان: انه تم تدمير مخبأين لعصابات داعش الإرهابي ضمن محور لواء المشاة الآلي الثلاثين، وفي قاطع قيادة عمليات صلاح الدين تم تفجير عبوة ناسفة مسيطر عليها من قبل محور مقر القيادة على طريق السكريات، كما وتم تدمير مخبأين أحدهما يحتوي على 12جلكان c4 والآخر كان مفخخاً بالكامل وفي نفس السياق تم معالجة ثلاثة صهاريج من قبل فرسان طيران الجيش الأبطال.

PUKmedia عن اعلام الوزارة

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