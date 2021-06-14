هزة ارضية تضرب مندلي

2021/06/14 | 13:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل الاتحادية يوم الاثنين، عن تسجيل هزة ارضية قرب الحدود العراقية ـ الايرانية بمحافظة ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان "مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية صباح اليوم الموافق 14 حزيران 2021 في محافظة ديالى".

واضافت: ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 10:10:14صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3) درجة بالقرب من الحدود العراقية - الايرانية حيث تبعد ( 40) كم جنوب شرق مندلي من محافظة ديالى"، مشيرة إلى أنه"لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اي مستجدات اخرى"، داعية المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

PUKmedia عن اعلام الوزارة

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