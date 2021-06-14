بالصور:رعد حمودي يزور كربلاء المقدسة ويلتقي مسؤوليها

2021/06/14 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس اللجنة الاولمبية العراقية

رعد حمودي محافظة كربلاء المقدسة حيث

كان باستقباله محافظ كربلاء ونائبه

وعدد من المسلولين المحليين

وصرح النائب الاول لمحافظ كربلاء

المقدسة جاسم الفتلاوي ان الحكومة

ال

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