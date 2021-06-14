2021/06/14 | 13:40 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدرت محكمة جنائية عراقية، الاثنين،
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حكماً بالإعدام شنقاً لثلاث مرات بحق
قاتل الناشطة الصيدلانية شيلان دارا
ووالديها.
وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان
تابعته وكالة نون الخبرية : إن "المجرم
نفَّذ جرائم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الإعدام شنقا 3 مرات" لقاتل الصيدلانية شيلان دارا ووالديها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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