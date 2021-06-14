"الإعدام شنقا 3 مرات" لقاتل الصيدلانية شيلان دارا ووالديها

2021/06/14 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنائية عراقية، الاثنين،

حكماً بالإعدام شنقاً لثلاث مرات بحق

قاتل الناشطة الصيدلانية شيلان دارا

ووالديها.

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان

تابعته وكالة نون الخبرية : إن "المجرم

نفَّذ جرائم

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