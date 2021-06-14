الاجهزة الامنية تعتقل ثلاثة إرهابيين في كركوك

2021/06/14 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات العراقية اليوم ثلاثة

إرهابيين في محافظة كركوك شمال البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في

بيان صحفي أنه وفقاً لمعلومات دقيقة

أكدت وجود ثلاثة من الإرهابيين

المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض

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