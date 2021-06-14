ضبط احد ضابط التحقيق متلبسا بالرشوة في مركز حي الاسكان

2021/06/14 | 13:43 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي بر س/

اعلنت هيئة النزاهة في بيان، اليوم الاثنين إن "ملاكات الـضبط القـضائي بمكـتب تحقيق الهيئة في الـديوانيَّة؛ ونتيجة حضورها الميدانيِّ وتَمَاسِّهَا المباشر مع المواطنين للحَدِّ من عمليَّات الابتزاز والمساومة وطلب الرشى، تَمَكَّنَتْ من ضبط أحد الضباط برتبة رائدٍ متلبساً بالرشوة، أثناء تلقّيه ...

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