2021/06/14 | 13:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، النتائج الأولية لعملية اسود الجزيرة الثانية.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “بعد ان شرعت قيادة القوات البرية من خلال قيادة عمليات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعلان النتائج الأولية لعملية اسود الجزيرة الثانية المركز الخبري الوطني.

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