2021/06/14 | 13:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تعهد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الإثنين، بإعادة جميع المفصولين من القوات ‏الأمنية في محافظة نينوى، بشرط عدم انجرافهم مع تنظيم داعش الإرهابي.‏ وقال الغانمي، خلال مؤتمر عقده مع عدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعهد مشروط من الغانمي بإعادة جميع مفصولي الأجهزة الأمنية بنينوى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعهد مشروط من الغانمي بإعادة جميع مفصولي الأجهزة الأمنية بنينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعهد مشروط من الغانمي بإعادة جميع مفصولي الأجهزة الأمنية بنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).