2021/06/14 | 14:01 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ذكراها السابعة..دعوة أهالي ضحايا سبايكر لتسلم جثامينهم

أعلن مركز الطب العدلي العسكري، في مطار المثنى وسط بغداد، إطلاق الوجبة 31 لمجزرة ضحايا سبايكر.

ودعا المركز، ذوي الضحايا المذكورين في القائمة (31) إلى "مراجعة مديرية الأمور الطبية العسكرية في مركز الطب العدلي العسكري بمطار المثنى العسكري، لغرض استلام الشهداء في الساعة السابعة من صباح يوم غد".

وطالب المركز، ذوي الشهداء، بـ"جلب المستمسكات الثبوتية وحجة الوفاة".

وبخصوص التسلسلات (5-7)، أوضح المركز، أن "الشهيدين منسوبين إلى فوج مكافحة إرهاب الموصل حسب كتاب وزارة الدفاع المرقم 443 في 7/4/2021، أما التسلسل (6) الشهيد فاضل عباس ظاهر محسن، مراجعة دائرة الطب العدلي".

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