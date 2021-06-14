الرشيد: قروض بقيمة 25 مليون دينار للموظفين في النفط

2021/06/14 | 14:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، منح سلفة لمنتسبي وزارة النفط تصل إلى 25 مليون دينار.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه “قرر مصرف الرشيد منح سلفة لمنتسبي وزارة النفط تتراوح مابين (١٠-٢٥) مليون دينار”.وأوضح، أن “فائدة السلفة (٥٪) سنويا وتمنح للموظف الموطن راتبه لدى المصرف ومضى على تعينه (سنة واحدة)”.وأضاف، […]

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