العمليات المشتركة: لدينا إمكانية عالية بتتبع أماكن اطلاق الصواريخ

2021/06/14 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، عن تكتيك جديد لكشف الجرائم في بغداد، فيما أشارت إلى أنها تمتلك الامكانية العالية بتتبع أماكن اطلاق الصواريخ.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "لدى القوات الأمنية امكانيات عالية جداً بتتبع الأماكن التي تطلق منها الصواريخ، من خلال الكاميرات المنتشرة في قيادة عمليات بغداد وعند حدودها".

وأضاف أنه "تمَّت الاستعانة بكاميرات منتشرة في بغداد، بعد سحب مناطيد المراقبة"، مشيراً إلى "أننا نمتلك طائرات مراقبة تعمل على مدى 24 ساعة، وهناك جهد فني وهندسي يعمل على ملاحقة الطيف الكهرومغناطيسي للاتصالات لتحليل الأمور".

وتابع انه "تمَّ استكشاف الكثير من الجرائم في بغداد من خلال هذا الجهد التكتيكي الجديد".

وحول الأنباء التي تتحدث عن نية التحالف الدولي قصف مواقع بالعراق، أكد الخفاجي أن "اجتماع اللجنة الفنية العليا بين العراق والولايات المتحدة شدد على احترام سيادة العراق"، لافتاً إلى أن "الحديث بشأن نية التحالف الدولي قصف مواقع في العراق لتحديد الجهات التي تقوم بقصف المواقع العسكرية، غير دقيق ومنافٍ لما تم تأكيده في الاجتماع الذي يجب له أن يكون هناك احترام لسيادة العراق".

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