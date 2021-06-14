وكيل أعمال إريكسن: لا يزال تحت المراقبة ويخضع لفحوص دقيقة

2021/06/14 | 14:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال كريستيان إريكسن، لاعب منتخب الدنمرك الأول لكرة القدم في حالة طيبة ومستقرة بعد تعرضه لأزمة قلبية وتوقف قلبه خلال مباراة فريقه أمام فنلندا في بطولة أوروبا 2020 مطلع الأسبوع الحالي، بحسب وكالة "رويترز".

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