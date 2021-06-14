2021/06/14 | 14:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على مسافرين كانوا يرومون السفر لألمانيا عبر مطار بغداد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن ” مفارز قسم إقامة وجوازات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قدموا فيزا وإقامة مزورتين..



اعتقال مسافرين كانوا يرومون السفر لألمانيا عبر مطار بغداد المركز الخبري الوطني.

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