2021/06/14 | 14:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



إسفاف خلقي وتعليم على الخيانة..



مرور السنة الأولى على فضيحة شهيرة بالفيس بوك المركز الخبري الوطني.

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