2021/06/14 | 15:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن معلومات تفيد بإستهداف أبراج للطاقة في ‏ثلاث محافظات، فيما أكدت حاجتها إلى طائرات مسيرة لتأمينها.‏ وقال المتحدث بإسم الوزارة، احمد موسى، في تصريح خاص […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تعلن استهداف أبراج للطاقة بثلاث محافظات: نحتاج طائرات مسيرة لتأمينها المركز الخبري الوطني.

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