2021/06/14 | 15:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشاوري وطارئ..فؤاد حسين يصل الدوحة لحضور اجتماعين لوزراء الخارجية العرب المركز الخبري الوطني.

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