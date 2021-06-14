وزير الخارجيّة يصل إلى الدوحة لحضور اجتماعين تشاوري وطارئ لوزراء الخارجيّة العرب

2021/06/14 | 15:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين اليوم الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور اجتماعين تشاوري وطارئ لوزراء الخارجية العرب.

وجاء الاجتماع بطلب من دولة قطر المستضيفة نظراً لرئاستها الدورة الحالية لمجلس الجامعة، و أن الاجتماع سيناقش مختلف القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطوراتها الأخيرة وأطر التهدئة في قطاع غزة، وتطورات ملف سد النهضة.

ومن المؤمل ان يعقد السيّد الوزير لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع مع المسؤولين القطريين، ووزراء الخارجيّة العرب لبحث عددٍ من الملفات المشتركة.

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