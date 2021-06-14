التربية توجه باستيعاب التلاميذ والطلبة من خلال التعليم الإلكتروني (وثيقة)

2021/06/14 | 15:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التربية، قرب انتهاء السنة الدراسية الحالية، فيما وجهت باستيعاب التلاميذ والطلبة من خلال التعليم الإلكتروني.

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