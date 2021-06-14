الإنسان الأخير - المنصور جعفر

2021/06/14 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر هذا توقع/خيال علمي إجتماعي لتجاوز مفارقات ومشاكل نظام الأسرة، ونظام المجتمع الأسري التمركز وما فيهما من فروق ثقافية ومعيشية وإقتصادية وتوابعها، قائم على فكرة التنظيم الإجتماعي للتطورات التقنية والبيولوجية عله يحث بعض الباحثين لإثراء معرفة هذه المجالات ولزيادة النفع بتطوراتها.



بعد فترة تبدو الآن طويلة ستؤدي تطورات الظروف البيئية وتطورات المعرفة والتكنولوجيا الطبية وكذلك تطورات الثقافة و ......





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