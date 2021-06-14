2021/06/14 | 15:05 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياضة: دخول الجماهير المباراة النهائية لبطولة كأس العراق "مستحيل"..والسبب؟

قال مدير قسم الإعلام في وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب، الإثنين، إن مسألة دخول الجماهير المباراة النهائية لبطولة كأس العراق بكرة القدم يُعَدُّ "ضرباً من الخيال".

وقال عبد الوهاب، إن "قرار السماح للجمهور بالدخول لنهائي كأس العراق ليس بيد وزارة الشباب إنما هو مرهون بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة و وزارة الصحة"، مبيناً أن "التوجيهات جاءت بالسماح للجماهير بحضور المباريات في حال تجاوزت نسبة الملقحين الـ 60% ".

وأضاف أن "إعطاء الاذن للجمهور في الوقت الحالي يعد ضرباً من المستحيل في هذا التوقيت، نظراً لنسبة الملقحين التي لا تتجاوز الـ 5%".

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